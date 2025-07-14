В ОП назвали примерные сроки запуска комиссии по компенсации пострадавшим от агрессии РФ

Компенсационная комиссия, которая будет заниматься выплатами пострадавшим от агрессии РФ украинцам в рамках механизма Совета Европы, должна быть готова к запуску с 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

Ирина Мудрая рассказала, что на этой неделе на межправительственной встрече в Гааге согласовывают текст международного соглашения о создании Компенсационной комиссии для выплат жертвам войны, вызванной российской агрессией.

"Наша цель – после этой встречи передать проект международного соглашения о Компенсационной комиссии Совету Европы для дальнейшей официальной проработки. Ожидаем, что проект будет готов уже к 30 сентября, а до конца года завершим все юридические процедуры, чтобы в следующем году комиссия уже заработала", – рассказала чиновница.

Напомним, компенсационная комиссия является составным элементом созданного Советом Европы механизма для компенсации материальных и нематериальных потерь украинцев в результате агрессии РФ. Именно этот орган будет рассматривать заявки из Международного реестра ущерба, причиненного агрессией России, и присуждать выплаты.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

Международный реестр ущерба (RD4U) по состоянию на май уже насчитывал более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.