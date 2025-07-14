Внаслідок падіння літака у британському аеропорту загинули чотири людини

Внаслідок падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як стало відомо у понеділок, 14 липня, внаслідок падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" напередодні загинули чотири людини.

Аеропорт закрито до подальшого повідомлення після аварії невеликого літака.

Авіакомпанія Zeusch Aviation, що базується в аеропорту Лелістад у Нідерландах, підтвердила, що її рейс SUZ1 "потрапив в аварію" в аеропорту, і висловила співчуття "всім, хто постраждав".

Повідомляється, що літак, який потрапив в аварію, – це Beech B200 Super King Air.

За даними служби відстеження польотів Flightradar, він вилетів о 15:48 і прямував до міста Лелістад у Нідерландах.

Пілоти помахали сім'ям, які спостерігали за літаками. Один чоловік, який був в аеропорту з дружиною та дітьми, розповів британському виданню, що літак розбився через кілька секунд після зльоту.

У суботу, 5 липня, в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи були загиблі.

Того ж дня майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.