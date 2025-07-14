В результате падения самолета в британском аэропорту погибли четыре человека

В результате падения небольшого самолета в британском аэропорту "Саутенд" погибли четыре человека.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как стало известно в понедельник, 14 июля, в результате падения небольшого самолета в британском аэропорту "Саутенд" накануне погибли четыре человека.

Аэропорт закрыт до дальнейшего сообщения после аварии небольшого самолета.

Авиакомпания Zeusch Aviation, базирующаяся в аэропорту Лелистад в Нидерландах, подтвердила, что ее рейс SUZ1 "попал в аварию" в аэропорту, и выразила соболезнования "всем, кто пострадал".

Сообщается, что самолет, который попал в аварию, – это Beech B200 Super King Air.

По данным службы отслеживания полетов Flightradar, он вылетел в 15:48 и направлялся в город Лелистад в Нидерландах.

Пилоты помахали семьям, которые наблюдали за самолетами. Один мужчина, который был в аэропорту с женой и детьми, рассказал британскому изданию, что самолет разбился через несколько секунд после взлета.

В субботу, 5 июля, в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы были погибшие.

В тот же день почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы, что на испанской Майорке.