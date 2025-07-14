В Іспанії за два місяці від спеки загинули майже 1200 людей

Надміру високі температури у травні-липні призвели до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії.

Про це в понеділок заявило іспанське Міністерство охорони здоровʼя, пише "Європейська правда".

Згідно з даними іспанського Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII), з 16 травня по 13 липня було зафіксовано 1180 смертей, повʼязаних із тепловими хвилями.

Для порівняння: за аналогічний період минулого року в Іспанії від спеки померли 70 людей.

Крім того, у першому тижні липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних зі спекою, зросла на 47% порівняно з загальною кількістю за червень, зазначило іспанське МОЗ.

Там зазначили, що переважна більшість померлих (понад 95%) – люди віком понад 65 років.

Найбільше від спеки постраждали іспанські регіони Галісія, Ла-Ріоха, Астурія та Кантабрія, які розташовані в північній частині країни, де традиційно прохолодні літні температури в останні роки значно підвищилися.

Минулого тижня дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини визначило, що внаслідок сильної спеки в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.

У Парижі на тлі аномальної спеки минулого тижня померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею.