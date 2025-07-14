В Испании за два месяца от жары погибли почти 1200 человек

Чрезмерно высокие температуры в мае-июле привели к преждевременной смерти 1180 человек в Испании.

Об этом в понедельник заявило испанское Министерство здравоохранения, пишет "Европейская правда".

Согласно данным испанского Института здоровья Карлоса III (ISCIII), с 16 мая по 13 июля было зафиксировано 1180 смертей, связанных с тепловыми волнами.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в Испании от жары умерли 70 человек.

Кроме того, в первую неделю июля количество смертей в Испании, связанных с жарой, выросло на 47% по сравнению с общим количеством за июнь, отметил испанский Минздрав.

Там отметили, что подавляющее большинство умерших (более 95%) – люди старше 65 лет.

Больше всего от жары пострадали испанские регионы Галисия, Ла-Риоха, Астурия и Кантабрия, которые расположены в северной части страны, где традиционно прохладные летние температуры в последние годы значительно повысились.

На прошлой неделе исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины определило, что в результате сильной жары в 12 европейских городах умерли около 2300 человек.

В Париже на фоне аномальной жары на прошлой неделе умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда они с родителями стояли в очереди в музей.