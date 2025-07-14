У Німеччині почався суд над підлітком через підготовку теракту на концерті Тейлор Свіфт

У суді Берліна в понеділок почався суд над неповнолітнім сирійцем у справі про планування теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні влітку 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Німецькі прокурори звинувачують 15-річного сирійця в підтримці терористичної організації "Ісламська держава" і підготовці серйозного акту насильства, що ставить під загрозу державний лад.

За версією прокуратури, підліток допомагав старшому чоловікові, перекладаючи з арабської інструкції з виготовлення бомб і налагоджуючи контакт з членом "Ісламської держави".

Суд у Берліні проходить без присутності громадськості, оскільки обвинувачений ще неповнолітній. Під час судового процесу підліток не перебуває під вартою.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, 19-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування. Австрійські слідчі кажуть, що їм не відомо про інших підозрюваних спільників.