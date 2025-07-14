В Германии начался суд над подростком за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

В суде Берлина в понедельник начался суд над несовершеннолетним сирийцем по делу о планировании теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене летом 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Немецкие прокуроры обвиняют 15-летнего сирийца в поддержке террористической организации "Исламское государство" и подготовке серьезного акта насилия, ставящего под угрозу государственный строй.

По версии прокуратуры, подросток помогал старшему мужчине, переводил с арабского инструкции по изготовлению бомб и налаживал контакт с членом "Исламского государства".

Суд в Берлине проходит без присутствия общественности, поскольку обвиняемый еще несовершеннолетний. Во время судебного процесса подросток не находится под стражей.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, 19-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование. Австрийские следователи говорят, что им не известно о других подозреваемых сообщниках.