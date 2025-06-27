У Німеччині підлітка звинувачують у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт

Німецька Федеральна прокуратура оголосила звинувачення підлітку сирійського походження у справі про планування теракту на концерті Тейлор Свіфт в Австрії у 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури у пʼятницю, пише "Європейська правда".

За даними відомства, обвинувачений на імʼя Мохаммад А. нібито мав контакти з 19-річним підозрюваним з Австрії, якому інкримінують планування теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні.

Серед іншого, сирієць, як вважається, перекладав з арабської інструкції з виготовлення бомби та налагодив контакт австрійці з членом терористичного угруповання "Ісламська держава".

Крім того, Мохаммад А., як вважається, передав підозрюваному в Австрії текст присяги на вірність ІДІЛ, який той використав, щоб приєднатися до терористичної організації.

За даними німецької прокуратури, наразі неповнолітній сирієць перебуває на волі.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, 19-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня. Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.