Підозрюваний у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні відкликав зізнання

У справі про зірваний теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні стався різкий поворот: 19-річний підозрюваний забрав своє зізнання та тепер заперечує всі звинувачення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Press.

Генеральний директор з питань громадської безпеки Франц Руф заявив на пресконференції минулого четверга, що 19-річний хлопець зробив повне зізнання після свого арешту. Однак тепер його адвокатка Іна-Крістін Стігліц стверджує, що її клієнт не є прихильником терористичної "Ісламської держави" та не планував здійснювати теракт.

За її словами, він виготовляв вибухівку "за інструкцією", яку знайшов в інтернеті, та хотів скопіювати її "для експерименту" і в найкращому випадку випробувати бомбу в лісі. Юнак ніколи не мав наміру вбивати людей, запевнила адвокатка.

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Вона стверджує, що хлопець натрапив на ідеї ІДІЛ в інтернеті й зацікавився ними, але не ототожнював себе з ними.

Стігліц визнала, що її підзахисний стежив за різними проповідниками ІДІЛ в соціальних мережах. Він також знайшов в інтернеті інструкції з виготовлення вибухівки і бомб.

"Він хотів спробувати, чи спрацює це", – сказала адвокатка, стверджуючи, що 19-річний хлопець був "технічно зацікавленою людиною" і мав "багато вільного часу" після того, як кинув навчання. Ножі та колючо-ріжучу зброю, за словами адвокатки, хлопець "замовив, тому що вони йому подобалися".

Під час масштабної поліцейської операції у будинку підозрюваного було знайдено приладдя від вибухового пристрою. Також були вилучені детонатори, запали та інше обладнання для виготовлення вибухівки. У 19-річного хлопця також виявили ножі та колючо-ріжучу зброю. Адвокатка заявила, що у хлопця "не вистачило б духу" здійснити напад.

Три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу минулого тижня після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний зізнався у своїх намірах.