Польща розпочала слідство проти скандального євродепутата після заяв про Аушвіц

Інститут національної пам’яті Польщі розпочав слідство проти польського євродепутата Гжегожа Брауна, який заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Про це заявив речник Головної комісії переслідування злочинів проти польського народу Інституту нацпам’яті, прокурор Роберт Яніцький, пише "Європейська правда".

У понеділок, 14 липня, розпочалося розслідування щодо публічного та фактично неправдивого заперечення злочинів геноциду, скоєних офіцерами Третього Рейху в німецькому концентраційному та винищувальному таборі "Аушвіц-Біркенау" в Освенцимі.

Слідство проти Брауна розпочато за заявами декількох осіб та установ, зокрема лідерки Лівиці у Сеймі Анни-Марії Жуковської та директора державного музею "Аушвіц-Біркенау" Пьотра Цивінського.

"Розслідуване діяння карається штрафом або позбавленням волі на строк до 3 років", – додали у заяві.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Президент Польщі Анджей Дуда засудив такі висловлювання, а також оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.