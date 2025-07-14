Польша начала расследование против скандального евродепутата после заявлений об Аушвице

Институт национальной памяти Польши начал расследование в отношении польского евродепутата Гжегожа Брауна, который заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Об этом заявил представитель Главной комиссии по преследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти, прокурор Роберт Яницкий, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, началось расследование по факту публичного и фактически ложного отрицания преступлений геноцида, совершенных офицерами Третьего Рейха в немецком концентрационном и истребительном лагере "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме.

Расследование против Брауна начато по заявлениям нескольких лиц и учреждений, в частности лидера Левой партии в Сейме Анны-Марии Жуковской и директора государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петра Цивинского.

"Расследуемое деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет", – добавили в заявлении.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд производств.

Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Президент Польши Анджей Дуда осудил такие высказывания, а также обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, пережившим Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.