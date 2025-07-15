В РФ висміяли "театральний ультиматум" Трампа про 50 днів

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв відкинув погрози президента США Дональда Трампа щодо санкцій і тарифів як "театральний ультиматум", на який керівництво Москви не зважає.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Медведєв заявив, що ультиматум Трампа це те, на що Росія не звернула уваги.

"Трамп висунув театралізований ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росія не звернула уваги", – написав він.

Дональд Трамп 14 липня укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.