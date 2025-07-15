Премьер Франции должен представить план, как сэкономить бюджету 40 млрд евро

Премьер-министр Франции Франсуа Байру во вторник должен публично представить свои предложения относительно того, каким образом сэкономить госбюджету 40 млрд евро.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

15 июля Байру выйдет с презентацией своего амбициозного плана, который имеет целью сэкономить госбюджету 40 млрд евро и улучшить ситуацию с государственным долгом.

Кроме внутренних вызовов, эта задача становится еще сложнее на фоне намерений президента США применить драконовские тарифы к импорту из Европы и необходимости для Франции увеличивать оборонные расходы.

По данным журналистов, в последние дни Байру много раз общался с президентом Эмманюэлем Макроном по проекту. Кроме того, в субботу состоялось заседание со всеми причастными министрами.

Ключевые идеи плана пока неизвестны.

Впрочем, предполагают, что возможные ограничения на государственные расходы почти точно не будут касаться расходов министерства обороны – учитывая свежее заявление Макрона об увеличении оборонных расходов в ближайшие годы и соответствующую договоренность саммита НАТО.

Не исключают, что премьер предложит повысить налог на сверхвысокие доходы – этот шаг мог бы обеспечить примерно 3 млрд евро.

Также может прозвучать идея об оптимизации государственных агентств – что еще в апреле анонсировала министр публичных финансов, отмечая, что это сэкономило бы 2-3 миллиарда бюджетных средств.

Сокращение государственного долга и оздоровление ситуации с финансами было приоритетной задачей еще для предыдущего премьер-министра Мишеля Барнье и перешло по наследству следующему премьеру – в ситуации, когда блок Макрона не имеет парламентского большинства.

Байру ставит целью существенно сократить дефицит бюджета – с 5,4% ВВП в этом году до 3% ВВП, что является разрешенным "пределом" для стран ЕС, в 2029 году.

Нынешний глава правительства Франсуа Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неопределенное. В ультраправом "Национальном объединении" уже дали понять, что собираются давить на него вотумом недоверия во время осенних дискуссий о новом бюджете.