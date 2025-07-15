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Перша група бельгійських пілотів завершила навчання на F-35

Новини — Вівторок, 15 липня 2025, 13:21 — Марія Ємець

Перша група бельгійських пілотів пройшла підготовку з керування новітніми американськими винищувачами F-35, якими Бельгія поступово замінить свої F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Повітряному командуванні НАТО. 

У пресслужбі розповіли, що перші бельгійські пілоти завершили у США навчання з керування винищувачами F-35. 

"Перші F-35 очікують у Флорені (Бельгія) пізніше цього року, що посилить союзницькі спроможності, стримування та оборону", – додають у повідомленні. 

Нагадаємо, Бельгія вже давно очікує винищувачі останнього покоління, які мають замінити F-16. До термінів їхньої поставки прив’язане і надання обіцяних Бельгією F-16 для України. 

Ще у 2023 році повідомляли, що перші із замовлених Бельгією F-35 надійдуть із затримкою.

Навесні цього року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер казав, що Україна має отримати два бельгійських F-16 цього року – як донорів запчастин, а ключовим фактором в обіцяних поставках є те, коли сама Бельгія отримає F-35.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва деталей до американських F-35.

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