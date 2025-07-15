Перша група бельгійських пілотів завершила навчання на F-35

Перша група бельгійських пілотів пройшла підготовку з керування новітніми американськими винищувачами F-35, якими Бельгія поступово замінить свої F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Повітряному командуванні НАТО.

У пресслужбі розповіли, що перші бельгійські пілоти завершили у США навчання з керування винищувачами F-35.

First 🇧🇪 pilots complete F-35 training course in 🇺🇸



Another important milestone for the 🇧🇪 Air Force as they transition to the fifth generation platform. The first F-35 is expected in Florennes later this year, increasing Allied capabilities, deterrence & defence



📸 Moors M pic.twitter.com/7omqRvSjlb – NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 15, 2025

"Перші F-35 очікують у Флорені (Бельгія) пізніше цього року, що посилить союзницькі спроможності, стримування та оборону", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, Бельгія вже давно очікує винищувачі останнього покоління, які мають замінити F-16. До термінів їхньої поставки прив’язане і надання обіцяних Бельгією F-16 для України.

Ще у 2023 році повідомляли, що перші із замовлених Бельгією F-35 надійдуть із затримкою.

Навесні цього року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер казав, що Україна має отримати два бельгійських F-16 цього року – як донорів запчастин, а ключовим фактором в обіцяних поставках є те, коли сама Бельгія отримає F-35.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва деталей до американських F-35.