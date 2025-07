Перша група бельгійських пілотів завершила навчання на F-35

Перша група бельгійських пілотів пройшла підготовку з керування новітніми американськими винищувачами F-35, якими Бельгія поступово замінить свої F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Повітряному командуванні НАТО.

У пресслужбі розповіли, що перші бельгійські пілоти завершили у США навчання з керування винищувачами F-35.

First 🇧🇪 pilots complete F-35 training course in 🇺🇸



Another important milestone for the 🇧🇪 Air Force as they transition to the fifth generation platform. The first F-35 is expected in Florennes later this year, increasing Allied capabilities, deterrence & defence



📸 Moors M pic.twitter.com/7omqRvSjlb