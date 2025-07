Первая группа бельгийских пилотов завершила обучение на F-35

Первая группа бельгийских пилотов прошла подготовку по управлению новейшими американскими истребителями F-35, которыми Бельгия постепенно заменит свои F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Воздушном командовании НАТО.

В пресс-службе рассказали, что первые бельгийские пилоты завершили в США обучение по управлению истребителями F-35.

First 🇧🇪 pilots complete F-35 training course in 🇺🇸



Another important milestone for the 🇧🇪 Air Force as they transition to the fifth generation platform. The first F-35 is expected in Florennes later this year, increasing Allied capabilities, deterrence & defence



📸 Moors M pic.twitter.com/7omqRvSjlb