Первая группа бельгийских пилотов завершила обучение на F-35

Первая группа бельгийских пилотов прошла подготовку по управлению новейшими американскими истребителями F-35, которыми Бельгия постепенно заменит свои F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Воздушном командовании НАТО.

В пресс-службе рассказали, что первые бельгийские пилоты завершили в США обучение по управлению истребителями F-35.

First 🇧🇪 pilots complete F-35 training course in 🇺🇸



Another important milestone for the 🇧🇪 Air Force as they transition to the fifth generation platform. The first F-35 is expected in Florennes later this year, increasing Allied capabilities, deterrence & defence



📸 Moors M pic.twitter.com/7omqRvSjlb – NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 15, 2025

"Первые F-35 ожидают во Флорене (Бельгия) позже в этом году, что усилит союзнические способности, сдерживание и оборону", – добавляют в сообщении.

Напомним, Бельгия уже давно ожидает истребители последнего поколения, которые должны заменить F-16. К срокам их поставки привязано и предоставление обещанных Бельгией F-16 для Украины.

Еще в 2023 году сообщалось, что первые из заказанных Бельгией F-35 поступят с задержкой.

Весной этого года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил, что Украина должна получить два бельгийских F-16 в этом году – как доноров запчастей, а ключевым фактором в обещанных поставках является то, когда сама Бельгия получит F-35.

Напомним, немецкий оружейный концерн Rheinmetall построил в Германии завод для производства деталей к американским F-35.