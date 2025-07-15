Швеція долучиться до зусиль щодо постачання зброї Україні після рішення Трампа

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

Про це заявив у коментарі Reuters міністр оборони Швеції Пал Йонсон, пише "Європейська правда".

Йонсон привітав рішення Трампа щодо потенційного посилення санкцій проти Росії, а також створення передумов для постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot та інших систем озброєння Україні.

"Швеція долучиться до цих зусиль", – запевнив він.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових комплексів Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після анонсів Трампа заявив, що Німеччина "відіграє вирішальну роль".