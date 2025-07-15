Мерц – про рішення Трампа щодо зброї: Німеччина відіграє вирішальну роль

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "важливою ініціативою" заяву президента США Дональда Трампа про постачання зброї Україні "у великих масштабах".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Мерц розповів, що кілька разів обговорював питання закупівлі європейцями американської зброї з Трампом протягом останніх днів.

"Я його запевнив: Німеччина відіграватиме вирішальну роль", – заявив Мерц.

"Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті, ми показуємо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами по безпековій політиці", – додав німецький канцлер.

У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – пояснив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.