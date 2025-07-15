Сибіга у Польщі візьме участь у засіданні Люблінського трикутника 16 липня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у середу, 16 липня, візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литви та Польщі.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

16 липня Сибіга обговорить з главами МЗС Литви та Польщі – Кястутісом Будрісом та Радославом Сікорським – безпекову ситуацію в Україні та регіоні, зокрема з урахуванням спільного кордону країн Люблінського трикутника з Росією та Білоруссю.

Також сторони поспілкуються щодо нарощування військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію, протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам.

У фокусі уваги буде також просування України до членства в ЄС і НАТО, розвиток інфраструктурних проєктів, а також наукових, культурних та міжлюдських контактів між народами України, Литви та Польщі заради зміцнення довіри та партнерства у регіоні.

За підсумками зустрічі заплановане ухвалення спільної заяви міністрів закордонних справ Люблінського трикутника.

Формат Люблінського трикутника був заснований у 2020 році та цьогоріч відзначає п’яту річницю діяльності. Люблінський трикутник – це політична платформа для координації зусиль у питаннях безпеки, економіки та євроатлантичної інтеграції.

Зазначимо, зустріч міністрів відбудеться на тлі того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Свою готовність долучитись до схеми Трампа підтвердили Німеччина та Швеція.

А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав ініціативу та наголосив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо участі в ній.