Сибига в Польше примет участие в заседании Люблинского треугольника 16 июля

Министр иностранных дел Андрей Сибига в среду, 16 июля, примет участие в заседании Люблинского треугольника на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины, Литвы и Польши.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

16 июля Сибига обсудит с главами МИД Литвы и Польши – Кястутисом Будрисом и Радославом Сикорским – ситуацию с безопасностью в Украине и регионе, в частности с учетом общей границы стран Люблинского треугольника с Россией и Беларусью.

Также стороны обсудят наращивание военно-технического потенциала Украины и укрепление оборонного сотрудничества, усиление скоординированного давления США и ЕС на Россию, противодействие дезинформации и другим российским гибридным угрозам.

В фокусе внимания будет также продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО, развитие инфраструктурных проектов, а также научных, культурных и межчеловеческих контактов между народами Украины, Литвы и Польши для укрепления доверия и партнерства в регионе.

По итогам встречи запланировано принятие совместного заявления министров иностранных дел Люблинского треугольника.

Формат Люблинского треугольника был основан в 2020 году и в этом году отмечает пятую годовщину деятельности. Люблинский треугольник – это политическая платформа для координации усилий в вопросах безопасности, экономики и евроатлантической интеграции.

Отметим, встреча министров состоится на фоне того, как американский президент Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция.

А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.