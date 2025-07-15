Сибига в Польше примет участие в заседании Люблинского треугольника 16 июля
Министр иностранных дел Андрей Сибига в среду, 16 июля, примет участие в заседании Люблинского треугольника на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины, Литвы и Польши.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".
16 июля Сибига обсудит с главами МИД Литвы и Польши – Кястутисом Будрисом и Радославом Сикорским – ситуацию с безопасностью в Украине и регионе, в частности с учетом общей границы стран Люблинского треугольника с Россией и Беларусью.
Также стороны обсудят наращивание военно-технического потенциала Украины и укрепление оборонного сотрудничества, усиление скоординированного давления США и ЕС на Россию, противодействие дезинформации и другим российским гибридным угрозам.
В фокусе внимания будет также продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО, развитие инфраструктурных проектов, а также научных, культурных и межчеловеческих контактов между народами Украины, Литвы и Польши для укрепления доверия и партнерства в регионе.
По итогам встречи запланировано принятие совместного заявления министров иностранных дел Люблинского треугольника.
Формат Люблинского треугольника был основан в 2020 году и в этом году отмечает пятую годовщину деятельности. Люблинский треугольник – это политическая платформа для координации усилий в вопросах безопасности, экономики и евроатлантической интеграции.
Отметим, встреча министров состоится на фоне того, как американский президент Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.
Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция.
А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.