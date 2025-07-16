Сибіга поїхав на зустріч "Люблінського трикутника" у Любліні

У польському Любліні проходить зустріч очільників МЗС Польщі, України та Литви – у форматі, що отримав назву "Люблінського трикутника".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що Люблін – місце підписання Люблінської унії 1569 року – є символом єдності польського, українського та литовського народів. Разом з польським колегою Радославом Сікорським та литовським очільником МЗС Кястутісом Будрисом вони поклали квіти до монумента на честь цієї історичної події.

🇵🇱🇺🇦🇱🇹 Rozpoczynamy 5. rocznicę powstania Trójkąt Lubelski.



Min. @sikorskiradek przywitał min. Ukrainy @andrii_sybiha i min. Litwy @BudrysKestutis.



Wspólnie złożyli wieniec pod Pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. pic.twitter.com/CbFeNMfQP7 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 16, 2025

Lublin is a historically significant city. It serves as a strong symbol of unity for the Polish, Ukrainian, and Lithuanian nations.



Today, we laid flowers at the 1569 Union of Lublin Monument alongside @sikorskiradek and @BudrysKestutis. We value our modern partnership's… pic.twitter.com/1AwJqIBKDl – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 16, 2025

"Сьогодні ми зустрічаємося у форматі "Люблінського трикутника", що існує вже 5 років. Ми сфокусуємося на питаннях регіональної безпеки, шляхах посилення України у захисті від російської агресії, збільшенні тиску на Москву та боротьбі з російською дезінформацією, гібридними загрозами та історичними маніпуляціями", – розповів Андрій Сибіга.

"Єдність України, Польщі та Литви протягом століть мала життєво важливу роль для протидії агресивній політиці Москви. Вона залишається вкрай важливою і зараз, коли ми працюємо над спільним майбутнім у ЄС і НАТО та спільним баченням сильної, об’єднаної, безпечної Європи", – додав очільник МЗС України.

Нагадаємо, "Люблінський трикутник" заснували як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Другий саміт формату у 2023 році проходив у Львові на найвищому рівні, тоді президенти трьох країн підписали спільну декларацію, де йшлося у тому числі про майбутнє України в ЄС і НАТО. Після того перехожі влаштували овації Анджею Дуді на вулицях Львова.

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