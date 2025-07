Сибіга поїхав на зустріч "Люблінського трикутника" у Любліні

У польському Любліні проходить зустріч очільників МЗС Польщі, України та Литви – у форматі, що отримав назву "Люблінського трикутника".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що Люблін – місце підписання Люблінської унії 1569 року – є символом єдності польського, українського та литовського народів. Разом з польським колегою Радославом Сікорським та литовським очільником МЗС Кястутісом Будрисом вони поклали квіти до монумента на честь цієї історичної події.

Lublin is a historically significant city. It serves as a strong symbol of unity for the Polish, Ukrainian, and Lithuanian nations.



Today, we laid flowers at the 1569 Union of Lublin Monument alongside @sikorskiradek and @BudrysKestutis. We value our modern partnership's… pic.twitter.com/1AwJqIBKDl