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Сибіга поїхав на зустріч "Люблінського трикутника" у Любліні

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Новини — Середа, 16 липня 2025, 14:14 — Марія Ємець

У польському Любліні проходить зустріч очільників МЗС Польщі, України та Литви – у форматі, що отримав назву "Люблінського трикутника".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що Люблін – місце підписання Люблінської унії 1569 року – є символом єдності польського, українського та литовського народів. Разом з польським колегою Радославом Сікорським та литовським очільником МЗС Кястутісом Будрисом вони поклали квіти до монумента на честь цієї історичної події. 

"Сьогодні ми зустрічаємося у форматі "Люблінського трикутника", що існує вже 5 років. Ми сфокусуємося на питаннях регіональної безпеки, шляхах посилення України у захисті від російської агресії, збільшенні тиску на Москву та боротьбі з російською дезінформацією, гібридними загрозами та історичними маніпуляціями", – розповів Андрій Сибіга. 

"Єдність України, Польщі та Литви протягом століть мала життєво важливу роль для протидії агресивній політиці Москви. Вона залишається вкрай важливою і зараз, коли ми працюємо над спільним майбутнім у ЄС і НАТО та спільним баченням сильної, об’єднаної, безпечної Європи", – додав очільник МЗС України. 

Нагадаємо, "Люблінський трикутник" заснували як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. 

Другий саміт формату у 2023 році проходив у Львові на найвищому рівні, тоді президенти трьох країн підписали спільну декларацію, де йшлося у тому числі про майбутнє України в ЄС і НАТО. Після того перехожі влаштували овації Анджею Дуді на вулицях Львова

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Сибіга Польща Литва
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