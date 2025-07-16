У Фінляндії викрили масштабну схему виготовлення наркотиків на суму в 500 тисяч євро

У Фінляндії поліція викрила схему з виробництва та розповсюдження синтетичних наркотиків на суму близько 500 тисяч євро.

Про це пише Yle, передає "Європейська правда".

Фінська поліція викрила велику операцію з виробництва та розповсюдження наркотику альфа-ПВП ("сіль").

За даними правоохоронців, у причетності до неї підозрюють кількох осіб, які проживають на півдні Фінляндії. Всього затримано сім осіб.

"Підозрювані – переважно фінські громадяни віком від 30 до 40 років, які проживають у Турку та інших районах південної Фінляндії", – повідомив керівник слідства детектив-інспектор Юссі Густафссон.

Справа розслідується як серія тяжких злочинів, пов'язаних з наркотиками. Крім наркотиків і приладдя для їх вживання, під час обшуків було виявлено ваги, пакувальні матеріали та інші матеріали, пов'язані з продажем, а також хімічні речовини та обладнання, що використовуються у виробництві.

Правоохоронці вияснили, що наркотики виготовлялися в звичайних житлових квартирах.

"Виробництво альфа-ПВП, зокрема, становить особливу небезпеку через корозійні, легкозаймисті, леткі та кислотні властивості сировини", – зазначив Густафссон.

Вартість наркотиків, виготовлених у справі, що розслідується поліцією, оцінюється в 500 тисяч євро.

Нещодавно грецька поліція викрила міжнародну банду, що ховала кокаїн у шкіряних листах.

А 14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.