Грецька поліція викрила міжнародну банду, що ховала кокаїн у шкіряних листах

Грецька поліція викрила банду, яка ховала кокаїн у шкіряних листах, що доставлялися контейнерними суднами з Болівії до Греції.

Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомили правоохоронці, пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Грецькі правоохоронці заявили, що метод, який використовувала банда для транспортування наркотиків, свідчить про зміну способів контрабанди із Південної Америки до Європи.

На цей момент заарештовано одинадцять осіб, серед яких є громадяни Болівії та Іспанії. Це сталося після кількамісячного стеження за підозрюваними, що почалося після наводки від Управління з боротьби з наркотиками США (DEA).

Зазначається, що банда організувала лабораторію в Афінах для вилучення кокаїну зі шкіри, яку було висушено з використанням солі.

Правоохоронці вилучили щонайменше 300 пакунків із сумішшю солі та кокаїну та оцінили загальну кількість наркотика у лабораторії у понад 800 кг.

Очікується, що підозрювані постануть перед прокурором для висунення обвинувачень у п’ятницю, 4 липня.

На початку червня у Польщі правоохоронці вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну вартістю у 40 млн злотих (близько $10,6 млн).

Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.