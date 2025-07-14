У Німеччині з продуктового магазину вилучили наркотики на 20 млн євро

Поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У німецькій землі Саксонія-Ангальт поліція навідалась в овочеву крамницю після отримання інформації, що туди в одній з партій продукції могли потрапити наркотики.

Під час перевірки знайшли 20 підозрілих пакунків – близько 300 кг фенетиліну у формі мільйонів таблеток. Вартість наркотику на чорному ринку становить понад 20 млн євро.

У поліції і прокуратурі зазначили, що це, ймовірно, одна з рекордних разово вилучених партій цієї речовини у Німеччині.

Підозрюваними у кримінальному провадженні стали особи, які на даний час перебувають за межами Німеччини.

Грецька поліція викрила міжнародну банду, що ховала кокаїн у шкіряних листах.

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