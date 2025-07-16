В Финляндии разоблачили масштабную схему изготовления наркотиков на сумму в 500 тысяч евро

В Финляндии полиция разоблачила схему по производству и распространению синтетических наркотиков на сумму около 500 тысяч евро.

Об этом пишет Yle, передает "Европейская правда".

Финская полиция разоблачила крупную операцию по производству и распространению наркотика альфа-ПВП ("соль").

По данным правоохранителей, в причастности к ней подозреваются несколько человек, проживающих на юге Финляндии. Всего задержаны семь человек.

"Подозреваемые – преимущественно финские граждане в возрасте от 30 до 40 лет, проживающие в Турку и других районах южной Финляндии", – сообщил руководитель следствия детектив-инспектор Юсси Густафссон.

Дело расследуется как серия тяжких преступлений, связанных с наркотиками. Кроме наркотиков и принадлежностей для их употребления, во время обысков были обнаружены весы, упаковочные материалы и другие материалы, связанные с продажей, а также химические вещества и оборудование, используемые в производстве.

Правоохранители выяснили, что наркотики изготавливались в обычных жилых квартирах.

"Производство альфа-ПВП, в частности, представляет особую опасность из-за коррозионных, легковоспламеняющихся, летучих и кислотных свойств сырья", – отметил Густафссон.

Стоимость наркотиков, изготовленных в деле, расследуемом полицией, оценивается в 500 тысяч евро.

Недавно греческая полиция разоблачила международную банду, которая прятала кокаин в кожаных листах.

А 14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.