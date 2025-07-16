Каждый пятый немец живет в одиночестве

Более 20% населения Германии живут в одиночестве, что значительно превышает средний показатель в Европейском Союзе.

Об этом свидетельствуют данные немецкого Федерального статистического управления, пишет "Европейская правда".

По последним данным, в одиночестве живет 17 миллионов человек в Германии, или 20,6% населения. Для сравнения: в ЕС в среднем этот показатель составляет 16,2%.

Как отмечает немецкое статистическое бюро, количество одиночек в стране за последние 20 лет выросло почти на 22%.

Чаще всего в одиночестве в Германии живут пожилые люди (таких – 34% среди немцев старше 65 лет и 56% среди немцев старше 85 лет), а также молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (среди них одиночек 28%).

Самостоятельное проживание, как показывают данные Федерального статистического управления Германии, часто связано с ощущением одиночества.

Каждый четвертый человек в Германии, который живет один, говорит, что часто чувствует одиночество – это значительно выше, чем средний показатель 16,3% для всего немецкого населения в возрасте от 10 лет.

Одинокие люди также чаще бедны: 29% из них считаются находящимися под угрозой бедности, что почти вдвое больше, чем в среднем по Германии.

Тенденция к жизни в одиночестве еще в прошлом десятилетии начала наблюдаться во всех странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что большинство немцев, которым нужно ездить на работу, пользуются для этого частными авто, причем показатель с 2020 года почти не снизился.