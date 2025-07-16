ЗМІ: ЄС підготував проєкт семирічного бюджету на майже 2 трлн євро

Проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки передбачає близько 2 трильйонів євро витрат – майже удвічі більше, ніж під час попереднього семирічного періоду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Проєкт наступного семирічного бюджету ЄС, за даними Bloomberg, був узгоджений після інтенсивних переговорів, що тривали до пізньої ночі вівторка і поновилися в середу вранці.

Він передбачає видатки у 1,98 трильйона євро – значно більше, ніж 1,2 трильйона євро під час останнього бюджетного циклу, з 2021 по 2027 рік.

За інформацією Bloomberg, проєкт бюджету передбачає фінансування фонду конкурентоспроможності, процвітання та безпеки в розмірі 589,6 мільярда євро і 293,7 мільярда євро на спільну сільськогосподарську політику ЄС.

Далі Європейський парламент і Європейська рада повинні висловити свої пропозиції до проєкту бюджету, а в остаточному вигляді він має бути затверджений до кінця 2027 року.

Хоча наразі деталі не були опубліковані, оборонні можливості мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.

ЗМІ раніше писали, що Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.