СМИ: ЕС подготовил проект семилетнего бюджета почти на 2 трлн евро

Проект бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы предусматривает около 2 триллионов евро расходов – почти вдвое больше, чем во время предыдущего семилетнего периода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Проект следующего семилетнего бюджета ЕС, по данным Bloomberg, был согласован после интенсивных переговоров, продолжавшихся до поздней ночи вторника и возобновившихся в среду утром.

Он предусматривает расходы в 1,98 триллиона евро – значительно больше, чем 1,2 триллиона евро во время последнего бюджетного цикла, с 2021 по 2027 год.

По информации Bloomberg, проект бюджета предусматривает финансирование фонда конкурентоспособности, процветания и безопасности в размере 589,6 миллиарда евро и 293,7 миллиарда евро на общую сельскохозяйственную политику ЕС.

Далее Европейский парламент и Европейский совет должны высказать свои предложения к проекту бюджета, а в окончательном виде он должен быть утвержден до конца 2027 года.

Хотя пока детали не были опубликованы, оборонные возможности должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.

СМИ ранее писали, что Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.