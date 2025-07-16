У рамках міжнародної операції Польща затримала 18-ти річного члена мережі хакерів

Польське Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю затримали 18-ти річного члена проросійської хакерської групи NoName057(16) у рамках масштабної операції проти мережі проросійських хакерів, у якій взяли участь правоохоронці з низки країн.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У Нижній Сілезії співробітники Центрального бюро з боротьби з кіберзлочинністю затримали 18-ти річного юнака, який був активним членом хакерської групи в Telegram і брав участь в атаках.

Зазначається, що серед його цілей були вебсайти підприємств громадського транспорту в Кракові та Познані, а також офіційні домени державних органів.

Йому висунули чотири звинувачення в порушенні роботи інформаційних систем та придбанні програмного забезпечення для вчинення цих злочинів. Наразі чоловік перебуває під наглядом поліції.

Як відомо, правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).

В операції проти проросійських хакерів брали участь правоохоронні та судові органи Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів та США.

Розслідування також підтримали Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна, зазначив Європол.

Хакери угруповання NoName057(16) спочатку здійснювали операції проти України, але згодом розширили свою діяльність і проти країн Євросоюзу та НАТО.

Приміром, зловмисники атакували шведські та фінські органи влади, а також намагались зірвати саміт "формули миру" у Швейцарії.

Нещодавно влада Нідерландів також підтвердила, що під час останнього саміту НАТО в Гаазі зафіксувала атаку, пов’язану з мережею NoName057(16).