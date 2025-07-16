В рамках международной операции Польша задержала 18-летнего члена сети хакеров

Польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало 18-летнего члена пророссийской хакерской группы NoName057(16) в рамках масштабной операции против сети пророссийских хакеров, в которой приняли участие правоохранители из ряда стран.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В Нижней Силезии сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали 18-летнего юношу, который был активным членом хакерской группы в Telegram и участвовал в атаках.

Отмечается, что среди его целей были веб-сайты предприятий общественного транспорта в Кракове и Познани, а также официальные домены государственных органов.

Ему предъявили четыре обвинения в нарушении работы информационных систем и приобретении программного обеспечения для совершения этих преступлений. Сейчас мужчина находится под надзором полиции.

Как известно, правоохранительные органы более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).

В операции против пророссийских хакеров участвовали правоохранительные и судебные органы Чехии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и США.

Расследование также поддержали Бельгия, Канада, Эстония, Дания, Латвия, Румыния и Украина, отметил Европол.

Хакеры группировки NoName057(16) сначала осуществляли операции против Украины, но впоследствии расширили свою деятельность и против стран Евросоюза и НАТО.

Например, злоумышленники атаковали шведские и финские органы власти, а также пытались сорвать саммит "формулы мира" в Швейцарии.

Недавно власти Нидерландов также подтвердили, что во время последнего саммита НАТО в Гааге зафиксировали атаку, связанную с сетью NoName057(16).