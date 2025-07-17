З Польщі депортували 40 громадян Молдови та Грузії

У Польщі ухвалили рішення про депортацію 40 громадян Молдови та Грузії з міркувань безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви Прикордонної служби Польщі.

Польща у співпраці з європейським прикордонним агентством Frontex організувала примусове видворення з країни 40 осіб – 27 громадян Грузії і 13 громадян Молдови.

Літак вилетів з міста Радом 15 липня.

Як заявляють, серед громадян Грузії щодо 20 і серед молдован щодо 9 було ухвалено рішення про необхідність залишити країну з міркувань національної безпеки або захисту громадського порядку. Один з грузинів, якого депортували, вже має 12 судимостей за крадіжки.

Частина депортованих попалися на керуванні авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Частину викрили на тому, що вони в’їхали в країну за підробленими персональними даними.

Ще частину депортованих вважають співорганізаторами подальшого проїзду вглиб Європи для мігрантів, які нелегально перетинають кордон Польщі з території Білорусі.

В МЗС Молдови підтвердили факт депортації 13 своїх громадян, пише Newsmaker.



"Процедура відбувається у рамках міжнародних механізмів реадмісії. Влада Молдови забезпечила необхідні дозволи для прольоту і приземлення літака в аеропорту Кишинева", – зазначили у міністерстві закордонних справ.

Також у відомстві додали, що це не винятковий випадок за останній час. Аналогічний рейс прибув також у квітні 2025 року.

Серед перевізників мігрантів, яких час від часу ловлять у Литві та Польщі, нерідко бувають і громадяни України.

Також повідомляли, що з Польщі хочуть депортувати білоруса, який напав на білоруського опозиціонера Павла Латушка.