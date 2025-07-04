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З Польщі хочуть депортувати білоруса, який напав на опозиціонера Павла Латушка

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 19:15 — Олег Павлюк

Прокуратура Польщі подала клопотання про депортацію білоруса Яугена К., який напав на білоруського опозиціонера Павла Латушка під час лекції в Університеті Варшави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

35-річного громадянина Білорусі затримали після інциденту в Університеті Варшави в середу, коли на Латушка – гостя університетського заходу – напав чоловік.

Як встановило слідство, Яуген К., який проходив стажування в університеті, під час лекції Латушки кинув у нього сміттєвий пакет і викрикував у його бік слова "зрадник, ганьба, вбивця, він хотів спалити всю опозицію".

Речник окружної прокуратури прокурор Пьотр Антоні Скіба повідомив у п'ятницю, що Яугену К. були оголошені звинувачення в наклепі та порушенні недоторканності тіла.

Затриманий визнав свою провину і перепросив за поведінку, додав Скіба.

"До Командира Прикордонного посту у Варшаві направлено клопотання про винесення рішення про зобов'язання іноземця повернутися", – підкреслив речник прокуратури.

Минулого року стало відомо, що прокуратура Польщі розслідує злочин проти заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка за статтями кримінального кодексу, що стосуються вбивства і діяльності мереж іноземних розвідок.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вважає, що Захід повинен продовжувати тиск на самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, аби підштовхнути його до демократичних змін.

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