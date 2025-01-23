У Литві судитимуть п'ятьох українців за незаконне перевезення 43 мігрантів

П'ятьох українців судитимуть у литовському Паневяжисі за незаконне переправлення 43 громадян Афганістану, Пакистану, Непалу та Індії через литовський кордон до країни.

Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на прокуратуру, пише "Європейська правда".

У четвер, 23 січня, прокуратура Литви оголосила про завершення розслідування.

Зазначається, що нелегальні мігранти та їхні перевізники, яких перевозили двома мікроавтобусами, намагалися втекти, коли їх перехопила поліція, але були знайдені і затримані.

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Слідство встановило, що п'ятеро громадян України віком 22-26 років, які проживають у Польщі, Словаччині та Італії, перевозили групу нелегальних мігрантів з Латвії до Польщі.

Правоохоронці зазначили, що двоє з них керували мікроавтобусами Opel Vivaro та VW Transporter, а троє інших їхали попереду автомобіля, спостерігаючи за поліцією та передаючи своїм спільникам інформацію про маршрут руху.

Спочатку автомобіль був перехоплений співробітниками поліції в місті Утена, а потім обидва мікроавтобуси були перехоплені в різних місцях Утенського району.

Коли один з них зупинили, водій вискочив з машини і втік, частина пасажирів втекла разом з ним, а некерований мікроавтобус врізався в інший транспортний засіб.

Слідчі зазначили, що мігранти, які перебували в іншому мікроавтобусі, зрозумівши, що їх виявили правоохоронці, розбили вікна і втекли через них, однак правоохоронці розшукали їх та затримали.

Під час досудового слідства всі п'ятеро обвинувачених визнали свою провину і заявили, що перевозили нелегальних мігрантів з матеріальних міркувань.

Як пише литовський мовник, Кримінальний кодекс країни передбачає, що той, хто з корисливих мотивів незаконно перевозить через державний кордон країни іноземця, який не має постійного місця проживання там, або якщо це ставить під загрозу його життя, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Оскільки всі обвинувачені визнали свою провину, прокурор, який веде досудове слідство, не заперечує проти спрощеного розгляду справи за сукупністю доказів.

18 грудня у Пасвальському районі Литви прикордонники затримали громадянина України, підозрюваного в незаконному перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів з Індії.

Того ж місяця Державна прикордонна служба Литви затримала сімох мігрантів на кордоні з Білоруссю, які намагалися нелегально перетнути кордон.