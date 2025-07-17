Из Польши депортировали 40 граждан Молдовы и Грузии

В Польше приняли решение о депортации 40 граждан Молдовы и Грузии из соображений безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявления Пограничной службы Польши.

Польша в сотрудничестве с европейским пограничным агентством Frontex организовала принудительное выдворение из страны 40 человек – 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы.

Самолет вылетел из города Радом 15 июля.

Как заявляют, среди граждан Грузии в отношении 20 и среди молдаван в отношении 9 было принято решение о необходимости покинуть страну по соображениям национальной безопасности или защиты общественного порядка. Один из грузин, которого депортировали, уже имеет 12 судимостей за кражи.

Часть депортированных попались на управлении авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Часть уличили в том, что они въехали в страну по поддельным персональным данным.

Еще часть депортированных считают соорганизаторами дальнейшего проезда вглубь Европы для мигрантов, которые нелегально пересекают границу Польши с территории Беларуси.

В МИД Молдовы подтвердили факт депортации 13 своих граждан, пишет Newsmaker.

"Процедура происходит в рамках международных механизмов реадмиссии. Власти Молдовы обеспечили необходимые разрешения для пролета и приземления самолета в аэропорту Кишинева", – отметили в министерстве иностранных дел.

Также в ведомстве добавили, что это не исключительный случай за последнее время. Аналогичный рейс прибыл также в апреле 2025 года.

Среди перевозчиков мигрантов, которых время от времени ловят в Литве и Польше, нередко бывают и граждане Украины.

Также сообщалось, что из Польши хотят депортировать белоруса, который напал на белорусского оппозиционера Павла Латушко.