Київ отримав два автобуси від фінського міста Тампере

Громада фінського міста Тампере, яке є одним з міст-побратимів української столиці, подарувала Києву два автобуси.

Про це повідомили на сторінці посольства Фінляндії в Україні, а також мер Києва у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Цього тижня Києву передали два пасажирських автобуси, подарованих громадою фінського Тампере.

Мер Тампере Ілмарі Нурмінен і голова міськради Калерво Куммола разом з подарунком передали листа, де побажали київському колезі Віталію Кличку та усім киянам "мужності й сили у ці важкі часи війни".

Віталій Кличко повідомив, що автобуси планують переобладнати і використовувати "для гуманітарних цілей".

"Дякую Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громаді Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку. Сьогоднішня допомога – ще одне свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують нас у боротьбі за свободу, демократію та незалежність", – прокоментував мер Києва.

Раніше від Тампере приходила гуманітарна допомога у вигляді генераторів, ліків, найнеобхідніших речей для немовлят. У 2023 році Київ отримав від Тампере 9 пасажирських автобусів, в яких приїхала також зібрана активістами гуманітарна допомога. Також у Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва.

У 2024 році швейцарське місто передало Чернігову 11 автобусів; автобуси для Чернігова передавала також Латвія.

У 2023 році два німецьких міста передали Києву пожежні машини і сучасні сміттєвози. Варшава передала Києву вагони свого метрополітену, їх можна побачити у складі потягів на червоній гілці.