Київ отримав два автобуси від фінського міста Тампере
Новини — Четвер, 17 липня 2025, 12:15 —
Громада фінського міста Тампере, яке є одним з міст-побратимів української столиці, подарувала Києву два автобуси.
Про це повідомили на сторінці посольства Фінляндії в Україні, а також мер Києва у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".
Цього тижня Києву передали два пасажирських автобуси, подарованих громадою фінського Тампере.
Мер Тампере Ілмарі Нурмінен і голова міськради Калерво Куммола разом з подарунком передали листа, де побажали київському колезі Віталію Кличку та усім киянам "мужності й сили у ці важкі часи війни".
Віталій Кличко повідомив, що автобуси планують переобладнати і використовувати "для гуманітарних цілей".
"Дякую Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громаді Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку. Сьогоднішня допомога – ще одне свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують нас у боротьбі за свободу, демократію та незалежність", – прокоментував мер Києва.
Раніше від Тампере приходила гуманітарна допомога у вигляді генераторів, ліків, найнеобхідніших речей для немовлят. У 2023 році Київ отримав від Тампере 9 пасажирських автобусів, в яких приїхала також зібрана активістами гуманітарна допомога. Також у Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва.
У 2024 році швейцарське місто передало Чернігову 11 автобусів; автобуси для Чернігова передавала також Латвія.
У 2023 році два німецьких міста передали Києву пожежні машини і сучасні сміттєвози. Варшава передала Києву вагони свого метрополітену, їх можна побачити у складі потягів на червоній гілці.