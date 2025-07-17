Киев получил два автобуса от финского города Тампере

Община финского города Тампере, который является одним из городов-побратимов украинской столицы, подарила Киеву два автобуса.

Об этом сообщили на странице посольства Финляндии в Украине, а также мэр Киева в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Киеву передали два пассажирских автобуса, подаренных общиной финского Тампере.

Мэр Тампере Илмари Нурминен и председатель горсовета Калерво Куммола вместе с подарком передали письмо, где пожелали киевскому коллеге Виталию Кличко и всем киевлянам "мужества и силы в эти трудные времена войны".

Виталий Кличко сообщил, что автобусы планируют переоборудовать и использовать "для гуманитарных целей".

"Спасибо Посольству Финляндской Республики в Украине, мэрии и общине Тампере, финским партнерам за солидарность и поддержку. Сегодняшняя помощь – еще одно свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают нас в борьбе за свободу, демократию и независимость", – прокомментировал мэр Киева.

Ранее от Тампере приходила гуманитарная помощь в виде генераторов, лекарств, самых необходимых вещей для младенцев. В 2023 году Киев получил от Тампере 9 пассажирских автобусов, в которых приехала также собранная активистами гуманитарная помощь. Также в Тампере ездили на отдых группы детей из Киева.

В 2024 году швейцарский город передал Чернигову 11 автобусов; автобусы для Чернигова передавала также Латвия.

В 2023 году два немецких города передали Киеву пожарные машины и современные мусоровозы. Варшава передала Киеву вагоны своего метрополитена, их можно увидеть в составе поездов на красной ветке.