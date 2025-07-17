Прем’єр Грузії дав зрозуміти, що йому байдуже, якщо ЄС призупинить грузинам безвіз

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що подорожі до ЄС з візою чи без – це не екзистенційне питання, давши зрозуміти, що йому байдуже на можливе призупинення безвізового режиму для грузинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova News.

Іраклій Кобахідзе прокоментував лист Єврокомісії, направлений главі МЗС Грузії Маці Бочорішвілі, в якому звучить заклик до уряду виконати вісім рекомендацій.

"Що стосується ув'язнених, у нас є чітка відповідь: кожен ув'язнений скоїв конкретний злочин. Нехай будуть ласкаві і нададуть докази, якщо у них виникнуть юридичні питання щодо будь-якої справи. Таких питань не існує, це порожні політичні ультиматуми, що викликає жаль", – заявив він.

Крім того, за словами Кобахідзе, закони "про сімейні цінності, про захист інтересів неповнолітніх", "про прозорість" дуже важливі для Грузії.

"Цей закон "про прозорість" – закон "про прозорість революцій". Якщо хтось хоче фінансувати революційні процеси в Грузії, він повинен робити це прозоро", – зазначив він.

Кобахідзе також натякнув, що сприймає вказівки з ЄС як щось подібне до того, що відбувалося в часи Радянського Союзу.

"Що відбувалося в Радянському Союзі? Директиви надходили з Москви, якби ви це робили, вас би покарали. Чим Брюссель відрізняється від Москви?! Брюссель не повинен нагадувати радянську Москву", – сказав він.

"Незалежно від того, чи їдете ви до Європи з візою чи без візи – це не екзистенційне питання. Те, що вони пропонують, щоб порушити наш мир і стабільність – це екзистенційні питання. Коли екзистенційне питання стикається з не екзистенційним, необхідно віддати перевагу екзистенційному", – зазначив прем'єр-міністр Грузії.

Раніше Європейський Союз надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Нагадаємо, минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".