Премьер Грузии дал понять, что ему безразлично, если ЕС приостановит грузинам безвиз

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что путешествия в ЕС с визой или без – это не экзистенциальный вопрос, дав понять, что ему безразлична возможная приостановка безвизового режима для грузин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova News.

Ираклий Кобахидзе прокомментировал письмо Еврокомиссии, направленное главе МИД Грузии Маке Бочоришвили, в котором звучит призыв к правительству выполнить восемь рекомендаций.

"Что касается заключенных, у нас есть четкий ответ: каждый заключенный совершил конкретное преступление. Пусть будут добры и предоставят доказательства, если у них возникнут юридические вопросы по любому делу. Таких вопросов не существует, это пустые политические ультиматумы, что вызывает сожаление", – заявил он.

Кроме того, по словам Кобахидзе, законы "о семейных ценностях, о защите интересов несовершеннолетних", "о прозрачности" очень важны для Грузии.

"Этот закон "о прозрачности" – закон "о прозрачности революций". Если кто-то хочет финансировать революционные процессы в Грузии, он должен делать это прозрачно", – отметил он.

Кобахидзе также намекнул, что воспринимает указания из ЕС как нечто подобное тому, что происходило во времена Советского Союза.

"Что происходило в Советском Союзе? Директивы поступали из Москвы, если бы вы это делали, вас бы наказали. Чем Брюссель отличается от Москвы?! Брюссель не должен напоминать советскую Москву", – сказал он.

"Независимо от того, едете ли вы в Европу с визой или без визы – это не экзистенциальный вопрос. То, что они предлагают, чтобы нарушить наш мир и стабильность – это экзистенциальные вопросы. Когда экзистенциальный вопрос сталкивается с не экзистенциальным, необходимо отдать предпочтение экзистенциальному", – отметил премьер-министр Грузии.

Ранее Европейский Союз направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".