Три країни ліквідували європейську наркогрупу і вилучили 5 млн євро

Бельгія, Нідерланди та Британія ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – вилучено 5 млн євро.

Про це повідомляє Європол, передає "Європейська правда".

У четвер, 17 липня, стало відомо, що бельгійські, нідерландські та британські правоохоронні органи ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків.

У межах операції було затримано сімох людей, а також вилучено 5 млн євро.

За даними правоохоронців, наркоторговці в основному займалися обігом кетаміну, а також інших наркотичних речовин, таких як кокаїн і героїн. Також вони ховали наркотики, зокрема, в поштових пакунках.

Під час операції було обшукано дев'ять будинків у Бельгії, а також два будинки у Великій Британії та Нідерландах.

"Злочинці діяли не тільки в Західній Європі, а й у багатьох регіонах світу. Вони використовували різноманітні складні методи для незаконного перевезення наркотиків по Європі, включаючи вантажівки з наркотиками, захованими в палубі, та поштові посилки, які були перехоплені в Бельгії", – додали у Європолі.

Нещодавно грецька поліція викрила міжнародну банду, що ховала кокаїн у шкіряних листах.

А 14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

16 липня писали, що у Фінляндії поліція викрила схему з виробництва та розповсюдження синтетичних наркотиків на суму близько 500 тисяч євро.