Три страны ликвидировали европейскую наркогруппу и изъяли 5 млн евро

Бельгия, Нидерланды и Великобритания ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – изъято 5 млн евро.

Об этом сообщает Европол, передает "Европейская правда".

В четверг, 17 июля, стало известно, что бельгийские, нидерландские и британские правоохранительные органы ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции были задержаны семь человек, а также изъято 5 млн евро.

По данным правоохранителей, наркоторговцы в основном занимались оборотом кетамина, а также других наркотических веществ, таких как кокаин и героин. Также они прятали наркотики, в частности, в почтовых пакетах.

Во время операции было обыскано девять домов в Бельгии, а также два дома в Великобритании и Нидерландах.

"Преступники действовали не только в Западной Европе, но и во многих регионах мира. Они использовали различные сложные методы для незаконной перевозки наркотиков по Европе, включая грузовики с наркотиками, спрятанными в палубе, и почтовые посылки, которые были перехвачены в Бельгии", – добавили в Европоле.

Недавно греческая полиция разоблачила международную банду, которая прятала кокаин в кожаных листах.

А 14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

16 июля писали, что в Финляндии полиция разоблачила схему по производству и распространению синтетических наркотиков на сумму около 500 тысяч евро.