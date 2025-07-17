У Німеччині присудили компенсацію моделі, чиї відверті фото надрукували без її згоди

Вищий суд Франкфурта-на-Майні зобовʼязав таблоїд виплатити компенсацію дівчині за друк її фотографій з оголеною груддю, на що вона не давала згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Позивачка працювала в 2023 році моделлю на тижні моди у Франкфурті. Незадовго до фотосесії на подіумі вона помітила, що її верхня частина одягу зісковзнула – настільки, що оголилася її ліва грудь, а також було видно сосок.

Попри це, фотограф зняв дівчину, а неназваний таблоїд хотів надрукувати знімок і через агентство запросив модель на інтерв'ю.

Модель, якій на той момент було 22 роки, відмовилася і чітко дала зрозуміти, що вона проти публікації фотографії. Проте газета все одно опублікувала фотографію в друкованому вигляді та в інтернеті.

Дівчина подала позов проти таблоїда, і суд першої інстанції у Франкфурті присудив їй 5000 євро компенсації. Вищий суд, який розглядав справу в апеляції, підтримав вирок, але зменшив компенсацію до 3000 євро.

У своєму обґрунтуванні Вищий суд Франкфурта підтвердив, що позивачка не давала згоди на публікацію цього фото, а слова "оголена грудь" у матеріалі підтверджують, що таблоїд усвідомлював наслідки публікації.

Крім того, для 22-річної позивачки то був перший вихід на подіум, і публікація фотографії "принизила її моральні та етичні почуття". Рішення суду не підлягає оскарженню.

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