В Германии присудили компенсацию модели, чьи откровенные фото напечатали без ее согласия

Высший суд Франкфурта-на-Майне обязал таблоид выплатить компенсацию девушке за печать ее фотографий с обнаженной грудью, на что она не давала согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Истица работала в 2023 году моделью на неделе моды во Франкфурте. Незадолго до фотосессии на подиуме она заметила, что ее верхняя часть одежды соскользнула – настолько, что обнажилась ее левая грудь, а также был виден сосок.

Несмотря на это, фотограф снял девушку, а неназванный таблоид хотел напечатать снимок и через агентство пригласил модель на интервью.

Модель, которой на тот момент было 22 года, отказалась и четко дала понять, что она против публикации фотографии. Однако газета все равно опубликовала фотографию в печатном виде и в интернете.

Девушка подала иск против таблоида, и суд первой инстанции во Франкфурте присудил ей 5000 евро компенсации. Высший суд, который рассматривал дело в апелляции, поддержал приговор, но уменьшил компенсацию до 3000 евро.

В своем обосновании Высший суд Франкфурта подтвердил, что истица не давала согласия на публикацию этого фото, а слова "обнаженная грудь" в материале подтверждают, что таблоид осознавал последствия публикации.

Кроме того, для 22-летней истицы это был первый выход на подиум, и публикация фотографии "унизила ее моральные и этические чувства". Решение суда не подлежит обжалованию.

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