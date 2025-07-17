У ЄС до роковин збиття МН17 закликали Росію визнати відповідальність за трагедію

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що саме Росія несе відповідальність за смерть майже 300 людей унаслідок збиття рейсу МН17 у липні 2014 року.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву від її імені поширила Європейська служба зовнішніх справ.

Каллас у роковини трагедії МН17 висловила співчуття родинам і близьким 298 загиблих, більшість з яких були громадянами європейських країн.

Вона відзначила нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини та рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про те, що саме Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17.

"Рішення ЄСПЛ та Ради ІКАО є важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі рейсу MH17, їхніх родичів та близьких", – наголосила топдипломатка ЄС.

"Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та всебічно сприяти зусиллям, спрямованим на встановлення справедливості", – додала вона.

Нагадаємо, у липні 2014 року російські бойовики з так званого "ДНР" збили літак рейсу MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над східною Україною. У результаті загинули всі 298 людей на борту.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп раніше в четвер заявив, що його країна не припинить зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи MH17.