В ЕС к годовщине сбития МН17 призвали Россию признать ответственность за трагедию

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что именно Россия несет ответственность за смерть почти 300 человек в результате сбивания рейса МН17 в июле 2014 года.

Как сообщает "Европейская правда", заявление от ее имени распространила Европейская служба внешних дел.

Каллас в годовщину трагедии МН17 выразила соболезнования семьям и близким 298 погибших, большинство из которых были гражданами европейских стран.

Она отметила недавнее решение Европейского суда по правам человека и решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о том, что именно Россия несет ответственность за сбивание рейса MH17.

"Решение ЕСПЧ и Совета ИКАО являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и привлечению к ответственности всех виновных в катастрофе рейса MH17, их родственников и близких", – подчеркнула топдипломат ЕС.

"Европейский Союз вновь призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и всемерно содействовать усилиям, направленным на установление справедливости", – добавила она.

Напомним, в июле 2014 года российские боевики из так называемой "ДНР" сбили самолет рейса MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над восточной Украиной. В результате погибли все 298 человек на борту.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп ранее в четверг заявил, что его страна не прекратит усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности в деле катастрофы MH17.