Словакия и Мальта обещают снять вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Словакия и Мальта в четверг, 17 июля, сообщили Совету ЕС о том, что готовы отказаться от блокирования 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили три дипломата ЕС на условиях анонимности.

Мальта и Словакия не будут ветировать 18-й пакет санкций против России.

"Стало известно, что Мальту удовлетворили заверения Еврокомиссии, что предложенные ею санкции, касающиеся потолка цены на российскую нефть, являются необходимыми и будут эффективными, а также не приведут к увеличению теневого флота РФ", – заявил один из собеседников „Европейской правды".

Поэтому, по его словам, Мальта готова снять вето с 18-го пакета санкций.

О готовности Словакии отказаться от блокировки, заявил лично премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении вечером 17 июля.

"Мы получили письменное обязательство Европейской Комиссии, подписанное ее председателем и одобренное всем составом ЕК. Вчера и сегодня мы объявили и подтвердили содержание и способ выполнения этих гарантий... Было бы контрпродуктивно продолжать блокировать 18-й пакет санкций завтра", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", обсуждение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России было запланировано на пятницу, 18 июля, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам – но в рамках раздела "Разное" (Any other business, AOB), что не предусматривает голосования и принятия решения.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.