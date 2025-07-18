ЗМІ: Британія може приєднатися до закупівель зброї у США для України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для передачі Україні.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело, знайоме з цим питанням, застерігаючи, що рішення ще не прийнято, передає "Європейська правда".

Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії між Британією, США та іншими європейськими країнами.

"Ми працюємо з союзниками над наданням сил і засобів", а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні", сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Його запитали, чи приєднається Британія до плану Дональда Трампа відправити Patriot в Україну, продаючи їх європейським союзникам.

Цього тижня Трамп пообіцяв більше зброї для України і пригрозив 100% "вторинними тарифами" для Росії, якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Трамп заявив, що країни-члени НАТО заплатять за зброю, яка буде відправлена в Україну. Кожна батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів, а ракети системи коштують близько 4 мільйонів доларів кожна.

У четвер Стармер і Мерц підписали новий "Кенсінгтонський договір", який включає в себе зобов'язання двох країн допомагати одна одній у разі збройного нападу, поставити нову ракетну систему великої дальності в наступному десятилітті і тісно співпрацювати в галузі експортних ліцензій на спільні системи озброєнь. Поїздка Мерца до Великої Британії відбулася після більш офіційного державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона минулого тижня, який став першим візитом європейського лідера після Brexit.