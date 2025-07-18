СМИ: Великобритания может присоединиться к закупкам оружия в США для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупках оружия в США для передачи Украине.

Об этом сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с этим вопросом, оговорившись, что решение еще не принято, передает "Европейская правда".

Обсуждение присоединения к этому предложению находится на ранней стадии между Великобританией, США и другими европейскими странами.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением сил и средств", а также над "поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любые силы и средства будут эффективными в Украине", сказал Стармер журналистам во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Его спросили, присоединится ли Великобритания к плану Дональда Трампа отправить Patriot в Украину, продавая их европейским союзникам.

На этой неделе Трамп пообещал больше оружия для Украины и пригрозил 100% "вторичными тарифами" для России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Трамп заявил, что страны-члены НАТО заплатят за оружие, которое будет отправлено в Украину. Каждая батарея Patriot стоит более 1 миллиарда долларов, а ракеты системы стоят около 4 миллионов долларов каждая.

В четверг Стармер и Мерц подписали новый "Кенсингтонский договор", который включает в себя обязательства двух стран помогать друг другу в случае вооруженного нападения, поставить новую ракетную систему большой дальности в следующем десятилетии и тесно сотрудничать в области экспортных лицензий на совместные системы вооружений. Поездка Мерца в Великобританию состоялась после более официального государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона на прошлой неделе, который стал первым визитом европейского лидера после Brexit.