Польша призвала своих граждан не ездить в Россию

МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.

Соответствующее предупреждение появилось на аккаунте МИД Польши в соцсети Х 18 июля, передает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, не являющимся дружественным", – говорится в сообщении.

"Учитывая сокращение численности консульского персонала Республики Польша в России, возможность оказания помощи гражданам ограничена", – добавили в МИД Польши.

❌ MSZ odradza podróże do Rosji w związku z wojną na 🇺🇦 oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.



‼️ Ze względu na zredukowaną liczebność personelu konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia pomocy obywatelom 🇵🇱 jest ograniczona. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 18, 2025

Стоит отметить, что война РФ против Украины и решение Москвы признать Польшу недружественным государством являются факторами, которые влияют на поездки поляков уже длительное время. Однако обновление рекомендации может быть связано именно с уменьшением количества польских диппредставительств в России.

Ранее в российском МИД заявили, что отзывают согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.

Закрытие консульства в Калининграде стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове.