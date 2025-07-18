Укр Рус Eng

Польша призвала своих граждан не ездить в Россию

Новости — Пятница, 18 июля 2025, 10:26 — Иванна Костина

МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.

Соответствующее предупреждение появилось на аккаунте МИД Польши в соцсети Х 18 июля, передает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, не являющимся дружественным", – говорится в сообщении.

"Учитывая сокращение численности консульского персонала Республики Польша в России, возможность оказания помощи гражданам ограничена", – добавили в МИД Польши.

Стоит отметить, что война РФ против Украины и решение Москвы признать Польшу недружественным государством являются факторами, которые влияют на поездки поляков уже длительное время. Однако обновление рекомендации может быть связано именно с уменьшением количества польских диппредставительств в России.

Ранее в российском МИД заявили, что отзывают согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.

Закрытие консульства в Калининграде стало ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ
Реклама: