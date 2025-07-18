Стефанішина розповіла про свої завдання як уповноваженої щодо співпраці зі США

Ольга Стефанішина розповіла, що серед ключових завдань її роботи уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США буде втілення угоди про мінерали, а також організація механізму закупівлі американської зброї.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, президент очікує від неї підсилення кількох напрямків. "Перше – це втілення так званої мінеральної угоди. Друге – це організація механізму закупівлі американської зброї", – зазначила Стефанішина.

За її словами, на сьогодні є вже позитивний сигнал від Сполучених Штатів про те, що вони готові продавати зброю Україні. А інші країни НАТО і країни ЄС підтвердили, що вони готові мобілізувати кошти для закупівлі такої зброї.

"Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював. Тут, до речі, буде корисним мій попередній досвід – для налагодження взаємодії країн ЄС і НАТО зі Сполученими Штатами щодо цих закупівель. А ще – для пояснення в США, що ж таке Європа", – пояснила вона.

"Безумовно, це не всі задачі. Безумовно, буде питання НАТО, буде взаємодія з Конгресом тощо", – додала Стефанішина.

Вона наголосила, що має статус спецуповноваженої на період, поки не завершаться процедури, пов'язані з призначенням її послом у США.

"А наразі моя ключова задача – консультації з українським парламентом, з новою прем'єркою, з головами державних кампаній і з командою президента, щоб на той момент, коли я поїду в Сполучені Штати, в мене був сформований порядок денний. Щоби ще на березі, як кажуть в Одесі, у мене було бачення перших 10-20 кроків у Вашингтоні", – заявила Стефанішина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.

Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.