Стефанишина рассказала о своих задачах как уполномоченного по сотрудничеству с США

Ольга Стефанишина рассказала, что среди ключевых задач ее работы уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США будет воплощение соглашения о минералах, а также организация механизма закупки американского оружия.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, президент ожидает от нее усиления нескольких направлений. "Первое – это воплощение так называемого минерального соглашения. Второе – это организация механизма закупки американского оружия", – отметила Стефанишина.

По ее словам, на сегодня есть уже положительный сигнал от Соединенных Штатов о том, что они готовы продавать оружие Украине. А другие страны НАТО и страны ЕС подтвердили, что они готовы мобилизовать средства для закупки такого оружия.

"Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал. Здесь, кстати, будет полезен мой предыдущий опыт – для налаживания взаимодействия стран ЕС и НАТО с Соединенными Штатами по этим закупкам. А еще – для объяснения в США, что же такое Европа", – пояснила она.

"Безусловно, это не все задачи. Безусловно, будет вопрос НАТО, будет взаимодействие с Конгрессом и т.д.", – добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что имеет статус спецуполномоченного на период, пока не завершатся процедуры, связанные с назначением ее послом в США.

"А пока моя ключевая задача – консультации с украинским парламентом, с новым премьером, с главами государственных кампаний и с командой президента, чтобы на тот момент, когда я поеду в Соединенные Штаты, у меня была сформирована повестка дня. Чтобы еще на берегу, как говорят в Одессе, у меня было видение первых 10-20 шагов в Вашингтоне", – заявила Стефанишина.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.