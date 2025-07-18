Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: згадав про "мирні переговори"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поспілкувався телефоном з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це його канцелярія написала у п’ятницю, 18 липня, у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як повідомили у канцелярії Ердогана, під час розмови вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Зокрема зазначається, що під час розмови Ердоган сказав Путіну, що початок "третього раунду переговорів між Росією та Україною є важливим, і що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі, як тільки сторони визначать відповідні дати".

"Під час розмови президент Ердоган заявив, що зіткнення, які відбулися після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди, становлять загрозу для всього регіону, і що Ізраїлю важливо не порушувати суверенітет Сирії", – йдеться у дописі.

Як відомо, представники Києва і Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалось вирішити виключно гуманітарні питання, а не припинення вогню.

Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Владімір Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.